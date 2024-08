Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt.

Lippe (ots)

Im Bereich Judengang/Lange Straße kam es am frühen Samstagmorgen (17.08.2024) gegen 4.30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein Mann aus Bad Salzuflen durch einen Sturz schwerste Verletzungen erlitt. Der 32-Jährige war gegen 4.30 Uhr nach einem Kneipenbesuch gemeinsam mit einem 19-jährigen Bad Salzufler zu Fuß unterwegs, als sie einer größeren Personengruppe begegneten. Nach einem zunächst verbalen Austausch entwickelte sich die Situation zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen dieser wurde der 32-Jährige nach ersten Erkenntnissen unvermittelt von einem 20-Jährigen aus Lage von hinten mit der Faust auf den Kopf geschlagen, so dass dieser mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Anschließend entfernte sich die Personengruppe in Richtung Osterstraße. Darunter befand sich auch eine Person mit einem E-Scooter. Der Rettungsdienst brachte den Bad Salzufler in ein Klinikum. Nach aktuellen Erkenntnissen erlitt der Mann so schwere Kopfverletzungen, dass eine akute Lebensgefahr besteht. Die Personengruppe wurde wenig später von der Polizei in Tatortnähe in der Mauerstraße angetroffen und kontrolliert, so dass alle Personalien festgestellt werden konnten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Sollte es weitere Zeugen geben, die Hinweise zur Tat geben können und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden sich diese bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 6.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell