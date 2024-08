Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (19.08.2024) kam es gegen 17:15 Uhr an der Kreuzung Bielefelder Straße/Dachsstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Golf-Fahrer wollte von der Bielefelder Straße nach links in die Dachsstraße abbiegen. Dabei übersah er einen von hinten herannahenden Roller (Fantic Motor, 125), auf dem zwei 17-Jährige saßen. Es kam zur Kollision, bei der der Rollerfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt wurden. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Das Kleinkraftrad wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

