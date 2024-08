POL-LIP: Detmold. Einbruch in Keller und Gaststätte.

Lippe (ots) - Am Montagabend (19.08.2024) gegen 21:30 Uhr überfielen unbekannte Täter ein Wettbüro in der Wittekindstraße. Zwei maskierte Männer bedrohten die 29-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Die Täter erbeuteten Bargeld, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Beide Männer waren maskiert und komplett schwarz gekleidet. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt, stand ...

