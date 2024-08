POL-LIP: Kalletal-Varenholz. Diebstahl von Außenbordmotoren im Yachthafen.

Lippe (ots) - Beim Dorffest in Heiden kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (16./17.08.2024) in der Heßloher Straße zu zwei Körperverletzungen. Gegen 23 Uhr wurde ein 33-Jähriger zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen und anschließend unvermittelt mit der Faust mehrfach auf die Nase geschlagen. Dabei erlitt der Lagenser leichte Verletzungen, die von Rettungskräften behandelt wurden. Gegen 0.15 Uhr ...

