Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Körperverletzungen auf Dorffest.

Lippe (ots)

Beim Dorffest in Heiden kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (16./17.08.2024) in der Heßloher Straße zu zwei Körperverletzungen. Gegen 23 Uhr wurde ein 33-Jähriger zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen und anschließend unvermittelt mit der Faust mehrfach auf die Nase geschlagen. Dabei erlitt der Lagenser leichte Verletzungen, die von Rettungskräften behandelt wurden. Gegen 0.15 Uhr ereignete sich in der Heßloher Straße an der Ecke Hauptstraße eine weitere einfache Körperverletzung, bei der ein 29-jähriger Lagenser von einem Unbekannten angegriffen und ins Gesicht geschlagen wurde. Nach ersten Erkenntnissen blieb der Mann jedoch unverletzt. In beiden Fällen soll es sich um denselben Täter gehandelt haben. Der Angreifer war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei ihm soll ein weiterer Mann gewesen sein, der zu den Tatzeiten mit einem dunklen Pullover der Marke "Stone Island" bekleidet war. Laut Sicherheitsdienst sei der unbekannte Täter bereits im Vorfeld des Abends auf dem Fest mit aggressivem Verhalten anderen Gästen gegenüber aufgefallen. Wer Hinweise zu den Körperverletzungen geben kann oder gegebenenfalls auch geschädigt wurde, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5.

