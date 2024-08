POL-LIP: Lage. Sachbeschädigung durch Graffiti.

Lippe (ots) - In der Straße "Am Pottberg" wurden Polizei und Feuerwehr am Samstag (17.08.2024) gegen 0.40 Uhr zu einem Brand von etwa 140 Strohballen gerufen. Diese befanden sich am Straßenrand gelegen zwischen Almena und Nalhof und brannten lichterloh. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten, die sich aufgrund der Menge des Strohs als sehr schwierig gestalteten. Die Ursache für die Entstehung des Feuers ist noch ...

