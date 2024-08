Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen.

Lippe (ots)

Auf der Straße "Röntorf" verunfallte am Sonntagmittag (18.08.2024) gegen 13.20 Uhr eine Lemgoerin. Die 20-Jährige war mit ihrem Hyundai I20 in Richtung Taller Straße unterwegs, als sie vor einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Hyundai geriet ins Rutschen, überschlug sich und kam auf dem Dach zu Liegen. Die Frau konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 4000 Euro, es musste abgeschleppt werden.

