Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Zahlreiche Strohballen in Brand geraten.

Lippe (ots)

In der Straße "Am Pottberg" wurden Polizei und Feuerwehr am Samstag (17.08.2024) gegen 0.40 Uhr zu einem Brand von etwa 140 Strohballen gerufen. Diese befanden sich am Straßenrand gelegen zwischen Almena und Nalhof und brannten lichterloh. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten, die sich aufgrund der Menge des Strohs als sehr schwierig gestalteten. Die Ursache für die Entstehung des Feuers ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von Brandstiftung aus. Alle rund 140 Strohballen wurden zerstört, es entstand ein Schaden von geschätzten 4000 Euro. Das Kriminalkommissariat 1 bittet unter der Rufnummer 05231 6090 um Zeugenhinweise zum Brand.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell