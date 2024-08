Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher von Zeugen verschreckt.

Lippe (ots)

In der Königsberger Straße sorgte ein Zeuge dafür, dass Einbrecher von ihrer Tat abließen und ohne Diebesgut flüchteten. Der Mann beobachtete am frühen Montagmorgen (19.08.2024) gegen 1:15 Uhr wie Unbekannte gewaltsam eine Garage öffneten. Durch einen Bewegungsmelder an seiner Tür machte der Zeuge durch Licht auf sich aufmerksam. Als die zwei Einbrecher ihn bemerkten, flüchteten sie fußläufig ohne Beute in Richtung Breslauer Straße. Sie können wie folgt beschrieben werden: ca. 18 - 25 Jahre alt, schwarze Haare und schwarze Kleidung. Einer sei ca. 1,90 m groß und kräftig, der andere ca. 1,60 m groß und schlank. Zeugenhinweise zum Einbruch melden Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

