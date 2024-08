Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Jugendlicher stürzt bei Unfall in Kreisverkehr - Zeugen zu Fahrerflucht gesucht.

Lippe (ots)

Im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Hessenring wurde ein Jugendlicher am Mittwochnachmittag (14.08.2024) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 16-jährige Detmolder war gegen 17.15 Uhr auf der Bahnhofstraße aus Horn-Bad Meinberg kommend unterwegs. Er fuhr in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte diesen an der dritten Ausfahrt in den Hessenring in Richtung Nordstraße zu verlassen. Während er sich schon im Kreisverkehr befand, bog plötzlich ein Autofahrer aus der Bahnhofstraße aus Richtung Bad Meinberg kommend in denselben ein und nahm dem 16-Jährigen die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, bremste der Detmolder stark ab, geriet ins Rutschen und stürzte von seinem Kleinkraftrad. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der männliche Autofahrer hielt nicht an, sondern fuhr in Richtung Nordstraße weiter. Es soll sich um einen dunkelgrünen Audi A4 (älteres Modell) gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfall und zur Fahrerflucht geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

