POL-LIP: Bad Salzuflen - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

(BB) Am Samstagabend kam es in Bad Salzuflen-Wüsten zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Gegen 19.45 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus Duisburg mit ihrem 23-jährigen Beifahrer aus Herford in einem Leasing-Pkw, Audi S3, die Wüstener Straße aus Bad Salzuflen in Fahrtrichtung Wüsten. In einer Linkskurve kommt sie, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen circa 2 Tonnen schweren Findling, welcher auf dem Grundstück der dortigen Baumschule steht. Der Findling wird durch den Aufprall verschoben. Der Pkw Audi überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen wurden lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungswagen in benachbarte Kliniken transportiert. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Bielefeld erschien vor Ort und unterstützte bei der Verkehrsunfallaufnahme. Die Wüstener Straße wurde auf Höhe der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme bis Sonntag, 18.08.2024, 00.50 Uhr, voll gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde über angrenzende Straßen abgeleitet. Der Audi wurde schwer beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt. Die Höhe des eingetretenen Sachschadens steht derzeit nicht fest. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

