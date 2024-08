Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Gegen den Ampelmast geschleudert und verletzt

Lippe (ots)

(BB) Am Freitagmittag kam es in Bad Salzuflen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung von zwei Pkw. Der 56-jährige Fahrer eines Pkw KIA aus Lage befuhr die Straße Am Zubringer in Fahrtrichtung Bad Salzuflen. An der Kreuzung Am Zubringer / Werler Straße / Biemser Straße kreuzte der 70-jährige Pkw-Fahrer eines Pkw BMW aus Bad Salzuflen den Fahrtweg des 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der BMW wurde nach dem Zusammenstoß weiter in Richtung der Lichtzeichenanlage an der Biemser Straße geschleudert, mit welcher der Pkw kollidierte und zum Endstand kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch das nächste Abschleppunternehmen abgeschleppt. Ein Ampelmast und ein Verkehrsschild wurden ebenfalls beschädigt. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Klinikum transportiert. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell