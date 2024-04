Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Gemeinsam Kinderpornografie stoppen: Webseminar des LKA Rheinland-Pfalz zum Thema "Sexueller Missbrauch an Kindern im digitalen Raum" am 24. April

Ob im Internet oder durch Social Media und Messenger-Dienste: Kinder und Jugendliche werden immer häufiger mit kinderpornografischen Bildern und Videos konfrontiert, die leichtfertig geteilt werden. Die Wenigsten sind sich bewusst, dass nicht nur das Herstellen, der Erwerb und der Besitz von Kinder- und Jugendpornografie, sondern auch das Weiterleiten und die damit verbundene Verbreitung, strafbar ist.

Deshalb berät das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz im Rahmen einer Onlineveranstaltung am Mittwoch, 24.04.2024, ab 17 Uhr, zum Thema "Sexueller Missbrauch an Kindern im digitalen Raum". Zielgruppe sind insbesondere Eltern, Pädagogische Fachkräfte an Schulen, Behörden und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Personen die sich im Bereich "Bildung und Erziehung" in Ausbildung bzw. im Studium befinden.

"Es ist uns ein großes Anliegen, die Hinweisbereitschaft der Bevölkerung bei sexueller Gewalt an Minderjährigen im analogen und digitalen Raum zu erhöhen und in dieser herausfordernden Thematik zu unterstützen", sagt LKA-Präventionsexpertin Carina Kneip. "Insbesondere im Umgang mit Kinderpornografie benötigen Fachkräfte und Eltern Handlungssicherheit, damit sie sich nicht aus Unwissenheit selbst strafbar machen", sagt Kneip.

Schwerpunkt der Onlineveranstaltung wird das digitale und analoge Informations- und Beratungsangebot der Polizei zum Thema "Kinder- und Jugendpornografie" sein.

Eine kostenlose Anmeldung zum Webseminar ist über folgenden Link möglich: https://next.edudip.com/de/webinar/sexueller-missbrauch-an-kindern-im-digitalen-raum/1880570

