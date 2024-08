Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter

Lippe (ots)

(BB) Am Freitag in den Mittagsstunden kam es in Lemgo zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Pkw und einem E-Scooter. Der 68-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi aus Lemgo wollte aus der Hölandstraße nach rechts in den Pöstenweg einbiegen. Dabei missachtete dieser die Vorfahrt einer 16-jährigen Fahrerin eines E-Scooters, ebenfalls aus Lemgo, welche den Gehweg mit ihrem E-Scooter befuhr. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die 16-Jährige über die Motorhaube des Mitsubishi. Der E-Scooter kam unter dem PKW des 68-Jährigen zu liegen. Durch den Sturz verletzte sich die 16-Jährige leicht. Sie wurde mittels eines Krankenwagens in ein Klinikum transportiert. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell