Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen) Betrunken Auto gefahren und von der Straße abgekommen

Spaichingen - Schura, K 5913, Lkr. Tuttlingen (ots)

Eine 37-jährige Frau ist am Sonntagabend betrunken mit einem Skoda auf der Kreisstraße 5913 von Spaichingen in Richtung Schura gefahren und dabei kurz nach Spaichingen von der Fahrbahn abgekommen. Mit einem Blutalkoholgehalt von 2,2 Promille fuhr die Frau gegen 22 Uhr von Spaichingen in Richtung Schura. Infolge des konsumierten Alkohols kam sie in der ersten Linkskurve nach Spaichingen von der Fahrbahn ab, beschädigte hierbei zwei Richtungstafeln und einen Leitpfosten. Mit dem erheblich beschädigten Auto und einer aufgerissenen Ölwanne fuhr die Frau nach dem Unfall weiter bis zur Abzweigung des Gemeindeverbindungsweges nach Gunningen, wo der Skoda liegen blieb. Während der gesamten Strecke zog der Skoda eine breite Ölspur hinter sich her. Andere Verkehrsteilnehmer hatten den Vorfall beobachtet und verständigten die Polizei. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der 37-Jährigen durch die eintreffende Polizeistreife verlief positiv. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Beschlagnahme des Führerscheines muss sich die Frau nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten. Der mit rund 8000 Euro beschädigte Skoda musste abgeschleppt werden. Die hinzugezogene Feuerwehr Spaichingen kümmerte sich um die Beseitigung der Ölspur.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell