POL-KN: (Singen/Landkreis Konstanz) Straßenverkehrsgefährdung - Zeugensuche (07.04.2024)

Konstanz (ots)

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch rücksichtslose Fahrweise kam es am Samstag, 06.04.2024, gegen 23:11 Uhr auf der L223 von Überlingen am Ried in Richtung Singen. Ein 19-jähriger Fahrer eines BMW überholte einen vorausfahrenden PKW in einer nicht einsehbaren Rechtskurve. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden kam ihnen ein Fahrzeug entgegen. Alle beteiligten Fahrzeuge leiteten eine Gefahrenbremsung ein und konnten so eine Kollision verhindern. Aufgrund des bekannten Kennzeichens des 19-Jährigen konnte dieser an der Halteranschrift angetroffen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben oder ebenfalls durch die Fahrweise des 19-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen (Tel. 07731-8880) zu melden.

