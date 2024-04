Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten

Landkreis Tuttlingen) Gebäudebrand durch Feuerwehr gelöscht (06.04.2024)

Mahlstetten (ots)

Aufmerksame Nachbarn sowie das schnelle Eingreifen der Feuerwehr haben bei einem Gebäudebrand am Samstagabend im Ardweg schlimmeres verhindert. Gegen 21:55 Uhr teilte eine Bewohnerin des Nachbarhauses per Notruf den Brand einer Scheune mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr sowie der Polizei drohten die Flammen bereits auf das Wohngebäude überzugreifen. Die beiden 62- und 57-jährigen Bewohner hatten ihr Einfamilienhaus bereits verlassen und blieben unverletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Mahlstetten, welche sich mit 25 Kräften und zwei Fahrzeugen im Löscheinsatz befand, konnte das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Die Scheune, in welcher hauptsächlich Holz gelagert war, konnte abgelöscht werden. Die vor Ort durch das Polizeirevier Spaichingen sowie den Kriminaldauerdienst aufgenommenen Ermittlungen ergaben, dass vermutlich die unsachgemäße Entsorgung von heißer Asche in einem Kunststoffbehälter zum Brand führten. An der Scheune sowie der Fassade des Wohnhauses entstand Sachschaden von etwa 60.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell