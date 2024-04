Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Als Radfahrerin mit dem Smartphone in der Hand gegen Auto gefahren - 38-Jährige leicht verletzt

Eine 38-Jährige Radfahrerin hat sich bei einem Unfall am Freitagvormittag auf der Sallancher Straße leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 10.40 Uhr überquerte die Frau fahrend auf einem Rad und mit einem Smartphone in der Hand auf Höhe des Parkplatzes der Stadthalle einen Fußgängerüberweg der Sallancher Straße, ohne auf einen VW Passat zu achten, dessen ebenfalls 38-jähriger Fahrer den Überweg bereits fast vollständig passiert hatte. Schließlich prallte die Radfahrerin gegen das Fahrzeugheck des Wagens, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine Eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte die Radfahrerin zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

