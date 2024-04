Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Kreisverkehr Oberlohnstraße/Max-Stromeyer-Straße (03.04.2024)

Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf dem Kreisverkehr Oberlohnstraße/Max-Stromeyer-Straße ein Unfall ereignet. Ein 59-Jähriger war mit einem BMW X3 auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Schneckenburgstraße unterwegs. Im Kreisverkehr kollidierte er mit einem aus Richtung Reichenaustraße kommenden und in den Kreisel einfahrenden VW Polo eines 45 Jahre alten Mannes. An beiden Autos entstand bei dem Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei Zeugen, die die Kollision beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell