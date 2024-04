Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung "Im Twielfeld"

Sauerbruchstraße - 65-Jähriger verletzt (04.04.2024)

Singen (ots)

Am Donnerstagmittag hat sich auf der Einmündung der Straße "Im Twielfeld" / Sauerbruchstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist. Ein 41-Jähriger fuhr mit einem Tesla auf der Sauerbruchstraße in Richtung Schaffhauser Straße. Zeitgleich bog ein 65-jähriger, vorfahrtsberechtigter Skoda-Fahrer von der Straße "Im Twielfeld" nach rechts auf die Sauerbruchstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, bei dem der 65-Jährige Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Skoda, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, den Schaden am Tesla schätzte die Polizei auf rund 2.500 Euro.

