POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Fahrzeugbrand (04.04.2024)

Moos (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Donnerstagabend auf der Kaiserstraße zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Gegen 20.30 Uhr geriet ein auf Höhe der Hausnummer 18 abgestellter Seat Leon in Brand. Bei dem Versuch das Feuer selbst zu löschen, erlitt ein 26-Jähriger Verbrennungen an den Händen. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Zudem musste eine 19-Jährige wegen einer Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die mit drei Fahrzeugen und 24 Mann ausgerückte Mooser Wehr löschte den Brand, bei dem am Seat Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand.

