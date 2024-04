POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Landesstraße 263 (L263) im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Sassnitz (ots) - Am 01.04.2024 gegen 04:50 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass in der Mukraner Straße in 18609 Binz ein Papiercontainer brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Am Gebäude der Rettungswache brannte ein Papiercontainer in voller Ausdehnung. Durch die ...

mehr