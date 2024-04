Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) Verkehrsunfall auf der Autobahn mit vier beteiligten Pkw (05.04.2024)

Vöhringen (ots)

Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls mit vier Pkw am späten Freitagabend auf der BAB 81 bei Vöhringen. Eine 35-jährige Audi-Fahrerin war gegen 22:00 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Oberndorf am Neckar und Sulz am Neckar, auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Trotz nachfolgendem Verkehr auf dem linken Fahrstreifen setzte sie zum Überholen eines Lkw an. Der nachfolgende 26-jährige Fahrer eines Ford konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr heftig auf den Audi auf, welcher durch die Kollision in die Mittelschutzplanke geschleudert wurde und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Noch bevor die Insassen aus dem Audi aussteigen konnten, prallte ein weiterer nachfolgender Jaguar eines 65-jährigen Fahrzeugführers in die Fahrerseite des stehenden Fahrzeugs. Der Audi wurde daraufhin nochmals gedreht und kam schließlich wiederrum auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Ein 37-jähriger BMW-Fahrer näherte sich im Anschluss der Unfallstelle, bremste beim Erkennen der Situation stark ab und wich nach rechts aus. Hierbei kollidierte er mit der rechts der Fahrbahn befindlichen Schutzplanke. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro. Durch den Verkehrsunfall wurde die Richtungsfahrbahn Stuttgart blockiert, so dass der Verkehr für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Autobahnmeisterei Zimmern an der Anschlussstelle Oberndorf ausgeleitet wurde. Vorsorglich wurden durch die Rettungsleitstelle ein Notarztwagen sowie drei Rettungswagen zur Unfallstelle beordert. Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf befand sich mit sechs Fahrzeugen und 35 Kräften vor Ort und kümmerte sich zusammen mit der Autobahnmeisterei um die Fahrbahnreinigung. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste von der Unfallstelle geborgen. Die Fahrbahnsperrung konnte gegen 00:45 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell