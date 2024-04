Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer (07.04.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer kam es am Samstag, 06.04.2024, gegen 18:00 Uhr auf der B33 zwischen Triberg und Hornberg-Niederwasser. Ein 28-jähriger PKW-Lenker befuhr die B33 talwärts in Richtung Hornberg. Im Bereich einer durch die Hanglage lediglich bedingt einsehbaren Kurve geriet der 28-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem PKW zu weit nach links auf die dortige Gegenfahrbahn und kollidiert frontal mit einem hier im Zweispurigen Bereich auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Motorrad eines 61-Jährigen. Der 61-Jährige wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Der 28-jährige PKW-Lenker wurde durch den Unfall leicht verletzt und an der Unfallstelle ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Die B33 wurde kurzzeitig zur Unfallaufnahme voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

