POL-KN: (Rottweil/Landkreis Rottweil) Sachbeschädigung an PKW - Zeugensuche (07.04.2024)

Am Samstag, 06.04.2024 in der Zeit zwischen 12:25 Uhr und 17:15 Uhr, wurde an einem PKW Niro durch bislang unbekannte Täterschaft ein Reifen mittels eines spitzen Gegenstands eingestochen und zerstört. Der PKW war in Rottweil in der Saline 5 auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufzentrums in Richtung der Volksbankfiliale abgestellt. Da der Parkplatz um diese Zeit stark besucht war, werden Zeugen, die die Tat oder auffällige Personen beobachtet haben, gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil (Tel. 0741-4770) zu melden.

