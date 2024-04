POL-KN: (Immendingen/Landkreis Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht mit 3 gestürzten Radfahrern - Zeugensuche (07.04.2024)

Konstanz (ots) - Am Samstag, 06.04.2024 in der Zeit zwischen 12:25 Uhr und 17:15 Uhr, wurde an einem PKW Niro durch bislang unbekannte Täterschaft ein Reifen mittels eines spitzen Gegenstands eingestochen und zerstört. Der PKW war in Rottweil in der Saline 5 auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufzentrums in Richtung der Volksbankfiliale abgestellt. Da der Parkplatz ...

mehr