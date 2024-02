POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung: Tankbetrug

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (15. Februar) versuchte ein Mann gegen 16 Uhr in einer Apotheke in der Veybachstraße in Euskirchen Testosteron mittels eines gefälschten Rezepts zu kaufen. Eine Mitarbeiterin schöpfte Verdacht und zog sich in den hinteren Teil der Apotheke zurück. Daraufhin sagte der Mann, er müsse bei der Bank gegenüber Geld holen. Der Mann stieg in seinen Pkw und fuhr davon. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

