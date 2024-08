Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Schwerer Diebstahl aus Festzelt

Lippe (ots)

(BB) Am Samstagmittag erhielt die Polizei Kenntnis von einem schweren Diebstahl aus einem Festzelt des Schützenfestes in Lemgo. Demnach seien bislang unbekannte Tatverdächtige am frühen Samstagmorgen im Zeitraum vom 03.30 bis 12.29 Uhr auf bislang unbekannte Weise in ein verschlossenes Festzelt eingedrungen. Im Zelt wurde ein hochwertiger Lautsprecher von einem Stativ demontiert und entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Geländes des Schützenfestes gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

