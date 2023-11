Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wörth (ots)

Am Freitagabend wurde durch unbekannte Täter versucht in ein Einfamilienhaus in Wörth einzubrechen. Die Täter beschädigten hier zuerst den Bewegungsmelder im Eingangsbereich des Grundstücks und versuchten anschließend mit einem Stein aus dem Garten ein Fenster einzuwerfen. An dem eingebauten Sicherheitsglas sowie den heruntergelassenen Rollläden scheiterten die Täter glücklicherweise und verließen die Örtlichkeit. Durch den Versuch entstanden Schäden am Fensterglas und dem Bewegungsmelder in Höhe von insgesamt 2000 Euro.

