Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl, Sachbeschädigung

Annweiler (ots)

Bereits seit Mitte Oktober bis zum 20.11.2023 kam es an an einem geparkten an einem blauen Suzuki Swift zu verschiedenen Taten. Die Dachantenne wurde gestohlen. Aber auch der Scheibenwischer an der Fahrerseite abgeschnitten. Zudem wurde mehrfach Luft aus den Reifen abgelassen, sowie der Außenspiegel umgeklappt. An dem abgestellten Wohnmobil wurde vom 19.11.23 auf 20.11.23 die Schlösser an der Fahrertür sowie zum Wohnaufbau verklebt. Ein Schriftzug am Kotflügel wurde teilweise abgekratzt. Zudem wurde in der Nacht das Schloss der Zugangstür mit Kleber beschädigt. Zeugenhinweise an die Polizei Annweiler unter 06346-96462519.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell