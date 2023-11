Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Werkstatt

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Auestraße ein. Die unbekannten Täter gelangten mutmaßlich über die Notausgangstür in das Gebäudeinnere. Im Empfangsbereich wurde eine Schublade mitsamt Kasse aus dem Empfangstresen herausgerissen. Weiterhin wurde aus einem Tresor Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2300EUR geschätzt. Wer hat im genannten Zeitraum in der Auestraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell