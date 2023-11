Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Randalierer übernachtet bei der Polizei

Birkenheide (Rhein-Pfalz-Kreis) (ots)

Eine randalierende Person, welche auch mit Messern bewaffnet wäre, wurde der Polizei am 18.111.2023 gegen 02:43 Uhr in einer Bar in der Waldstraße in Birkenheide gemeldet. Die Person konnte bei Eintreffen der entsandten Funkstreifenbesatzungen vor Ort angetroffen und widerstandslos gefesselt werden. Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsabklärung herausstellte, war der 34-jährige Beschuldigte aus Birkenheide mit weiteren Personen zunächst in Streit geraten, worauf es auch zwischen diesen zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Er habe dann die Bar verlassen und sei mit Messern bewaffnet wieder zurückgekehrt. Der offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und durfte den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Entsprechende Strafverfahren gegen alle Beteiligten wurden eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

