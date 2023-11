Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vollendeter Wechseltrickbetrug

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In einem Geschäft für körperliches Wohlbefinden kam es am gestrigen Freitag den 17.11.2023 gegen 12:05 Uhr zu einem vollendeten Wechseltrickbetrug. Eine bislang unbekannte Täterin (süd-osteuropäisches Erscheinungsbild, weiblich, ca. 25 - 30 Jahre, 1,50m groß, dunkle, lange Haare, hellblaue Winterjacke, dunkle Hosen) betrat das Geschäft und wollte einen Gutschein kaufen. Im Rahmen des Bezahlvorgangs, welcher mit dem Wechsel von Geldscheinen einherging und dem sich direkt anschließenden Rücktritt vom Kauf kam es schließlich zu einem Schaden von 100EUR. Die Täterin verließ fluchtartig das Geschäft und konnte durch die verständigen Polizeikräfte auch nicht mehr im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell