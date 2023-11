POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Annweiler am Trifels (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 18.11.2023 gegen 10:00 Uhr, auf Sonntag, den 19.11.23 um 17:55 Uhr, kam es im Annweilerer Stadtteil Queichhambach zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter drangen über den rückwärtigen Bereich gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kienbusch" ein. Ersten Feststellungen zufolge wurden Sachwerte in Höhe eines niedrigen vierstelligen ...

