Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in zwei PKW im Hermann-Löns-Weg in Glandorf

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 21:00 Uhr und 10:00 Uhr, wurden im Hermann-Löns-Weg in Glandorf, Georgsmarienhütte, zwei PKW Ziel von Einbrechern. Im ersten Fall wurde aus einem Fahrzeug Werkzeug im mittleren, dreistelligen Wert entwendet. Aus dem zweiten PKW wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts gestohlen. Der genaue Tatablauf und mögliche Täter sind bislang unbekannt.

Die Polizei Osnabrück bittet um Hinweise zum Tatgeschehen. Haben Sie in der besagten Nacht im Hermann-Löns-Weg oder in der Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Bitte wenden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160.

