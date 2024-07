POL-OS: Georgsmarienhütte: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld

Osnabrück (ots) - Am Mittwochabend nahm ein 24-Jähriger es mit der zulässigen Geschwindigkeit in einem Tunnel der A33 bei Dissen nicht so genau. Gegen 18.45 Uhr beschleunigte der Mann aus Hasbergen seinen Porsche auf knapp 190 km/h und überschritt damit die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 107 km/h. ...

