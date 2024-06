Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Zeugen gesucht

Nach einem Beinahezusammenstoß am Dienstag in Uhingen heftig in Streit geraten. Anschließend war ein 21-Jähriger nach einem Unfall geflüchtet.

Ulm (ots)

Der Vorfall soll sich gegen 17.15 Uhr in der Römerstraße ereignet haben. Ein 21-Jähriger war dort mit seinem Auto in Richtung Skaterpark unterwegs. Wie der Mann der Polizei berichtete, fuhr aus der Schumannstraße ein Fahrzeug heraus und wollte nach links in die Römerstraße abbiegen. Zu einem Zusammenstoß sei es offenbar nicht gekommen, allerdings stiegen die beiden Fahrenden aus und es kam zu einem Streitgespräch. Dabei soll es wohl auch zu einem körperlichen Angriff gekommen sein. Zwei unbekannte Zeuginnen konnten den Streit schlichten, worauf der 21-Jähriger wieder in sein Auto einstieg und wegfuhr. Am Ende der Sackgasse in der Römerstraße musste er mit seinem Auto wenden und erneut an dem gleichaltrigen Kontrahenten vorbeifahren. Allerdings soll ihm die Weiterfahrt durch einen mit zwei Personen besetzten Tesla und drei auf der Straße befindliche Personen verwehrt worden sein. Wie der alleine im Fahrzeug befindliche 21-Jährige später der Polizei schilderte, fühlte er sich dadurch von den fünf Personen bedroht und gab aus Angst Gas. Denn die Männer waren mittlerweile aus dem Tesla ausgestiegen und stellten sich neben die anderen auf die Straße. Drei davon wurden von dem anfahrenden Auto erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Auch wurde der Tesla an der rechten Front beschädigt, als der 21-Jährige die Flucht antrat. Ein 21-Jähriger zog sich leichte Verletzungen zu, ein 24-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Auch ein 34-Jähriger wurde bei dem Kontakt mit dem flüchtenden Auto verletzt. Die Männer wurden in Kliniken behandelt. Der 21-Jährige, der auf die Gruppe von Männern zugefahren und geflüchtet war, konnte anhand des bekannten Kennzeichens von der Polizei ermittelt werden. Der erschien freiwillig auf dem Polizeirevier in Uhingen und schilderte den Vorfall aus seiner Sicht. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Ermittler suchen weitere Zeugen, insbesondere die zwei Frauen, die den beginnenden Streit noch vor dem späteren Unfall geschlichtet hatten. Die Ermittlungen dauern an.

