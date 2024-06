Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Gegenverkehr übersehen

Beim Überholversuch streiften am Mittwoch bei Dornstadt zwei Autos aneinander.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der B10 in Richtung Geislingen. Wenige hundert Meter nach der Tomerdinger Kreuzung wollte ein 28-jähriger Mazda-Fahrer einen Laster überholen. Beim Ausscheren übersah er einen entgegenkommenden Renault. Die beiden Autos streiften aneinander entlang. Der 28-Jährige hatte seinen Überholvorgang nicht beendet und fuhr weiter. Ein Zeuge meldete den Unfall der Polizei. Der Unfallverursacher fuhr in Schlangenlinien weiter. Bei Hinterdenkental beschädigte er noch einen Leitpfosten und beschädigte ein Verkehrszeichen. Danach hielt er kurze Zeit später an einer Tankstelle neben der B10 an. Dort konnte die Polizei ihn auch antreffen. Der 28-Jährige roch stark nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab ein Ergebnis von über drei Promille. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert bestimmen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die beim Unfall entgegenkommenden 39-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Der Unfallverursacher sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht entgegen.

+++++++ 1239443 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell