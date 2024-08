Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, K5367 - Motorradfahrer schwer verletzt

Meißenheim (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat, ist die K5367 zwischen Schutterzell und Kürzell derzeit gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 59 Jahre alter Motorradfahrer kurz nach 7 Uhr vom Sportplatz kommend die dortige Stoppstelle überfahren haben und hierbei mit einem von Kürzell herannahenden Polo eines 28-Jährigen zusammengestoßen sein. Der Fahrer der Harley-Davidson wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Unfallaufnahme dauert an.

