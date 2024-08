POL-OG: Offenburg - Exhibitionistische Handlung, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots) - Ein Anwesen in der Staufenbergstraße ist am Dienstagabend Ziel eines Einbrechers geworden. Der bislang unbekannte Eindringling ist zwischen 20:15 Uhr und 23 Uhr gewaltsam durch eine Terrassentür eingestiegen und verschwand mit erbeutetem Schmuck in der Dunkelheit. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten. /wo ...

