Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbeutel auf Autodach vergessen

Meiningen (ots)

Samstagabend tankte ein Autofahrer seinen Pkw an einer Tankstelle in der Leipziger Straße in Meiningen. Er legte seinen Geldbeutel auf dem Fahrzeugdach ab, vergaß allerdings ihn nach dem Tanken wieder an sich zu nehmen und fuhr los. Eine Autofahrerin stoppte ihn in der Helba durch Lichtzeichen und teilte ihm mit, dass sie mitbekommen hatte, wie der Geldbeutel im Kreuzungsbereich auf die Straße gefallen sei. Den Geldbeutel hat der Geschädigte mittlerweile wieder, jedoch fehlt aus diesem Bargeld in Höhe von 240 Euro, welches unbekannte Täter entnommen haben müssen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0180971/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

