Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld aus Auto geklaut

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 23:45 Uhr, bis Sonntagmorgen, 07:35 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf derzeit noch nicht abschließend geklärte Art und Weise ins Innere eines in der Straße der Jugend in Hildburghausen geparkten VW Golf. Die Unbekannten entwendeten unter anderem Bargeld in Höhe von etwa 25 Euro und eine Sonnenbrille. Weiterhin wurde die kleine hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite vom Innenraum heraus eingeschlagen. Es entstand ein Gesamtschaden von über 220 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0180784/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

