Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Viba-Nougatwelt erneut angegriffen

Schmalkalden (ots)

Bereits in der Vergangenheit kam es auf dem Gelände der Viba-Nougatwelt zu Aufbrüchen von mehreren Verkaufshütten. Am Samstagmorgen stellten die MitarbeiterInnen erneut fest, dass unbekannte Täter mal wieder ihr Unwesen trieben und wiederholt Verkaufshütten gewaltsam aufbrachen und erheblichen Sachschaden verursachten. Nach Rücksprache mit den MitarbeiterInnen häufen sich die Vorfälle auf dem Gelände. Immer wieder begeben sich Unbekannte in den Nächten auf das Gelände, beschädigen Eigentum der Firma oder sorgen durch ihr Handeln dafür, dass die Arbeit der fleißigen MitarbeiterInnen wesentlich erschwert wird. Festgestellte Straftaten werden natürlich durch die Beamten der PI Schmalkalden-Meiningen aufgenommen, wenn es aber, wie in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Handlungen kommt, welche strafrechtlich nicht verfolgt werden können, kann auch die Polizei leider nicht behilflich sein. So haben die Unbekannten in der Nacht die Stühle, welche sich im nicht abgegrenzten Außenbereich befinden, so hoch gestapelt, dass die MitarbeiterInnen noch vor Beginn ihrer schon körperlich anstrengenden Hauptaufgaben auch noch zusätzliche Aufräumarbeiten durchführen mussten. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell