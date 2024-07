LPI-SHL: "Bodenkontakt" nach Überholvorgang

Schmalkalden (ots) - Bereits im März wurde eine 27-jährige Schmalkalderin zweimal unter dem Einfluss von Drogen fahrenderweise in einem Pkw durch Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen angehalten. Die entsprechenden Anzeigen hatten zur Konsequenz, dass die Frau vorerst ihren Führerschein abgeben musste. Nicht schlecht staunten daher die Beamten, als sie am Freitag die Frau erneut am Steuer eines Autos im Stadtverkehr ...

mehr