Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warum meldet man einen verursachten Unfall nicht der Polizei?

Meiningen (ots)

Diese Frage musste sich auch eine 73-jährige Meiningerin stellen, als sie am Samstag gegen 12 Uhr zu ihrem geparkten Auto auf dem Parkplatz des Heinze&Bolek zurückkam. Mit Schrecken stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug auf der linken Seite durch einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto beschädigt wurde. Dies kann passieren, jedoch war weit und breit niemand zu sehen, der sich als Verursacher des Unfalls zu erkennen gab, so dass eine einvernehmliche Schadensregulierung über die Versicherung nicht möglich war. Daher begab sich die Frau zur Polizei und zeigte die Unfallflucht an. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher, er aber auch Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens 0180383/2024 zu melden. Die Polizei bittet auf diesem Wege nochmal alle Autofahrer sich nach einem Unfall nicht einfach von der Unfallstelle zu entfernen, sondern sich mit dem Fahrzeugverantwortlichen, oder, wenn dieser nicht vor Ort ist, mit der Polizei in Verbindung zu setzen, so dass die Schadensregulierung über die Versicherung gewährleistet werden kann und strafrechtliche Anzeigen gegen den Verursacher verhindert werden können.

