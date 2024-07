Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öl verunreinigte Flutgraben

Hildburghausen (ots)

Am Abend des 12.07.2024 meldeten Bewohner ein regenbogenfarbenes Schimmern auf der Wasseroberfläche des Flutgrabens in Hildburghausen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um das Öl abzufangen und zu binden. Derweilen ermittelten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen die Ursache der Verschmutzung. In der Wiesenstraße in Hildburghausen konnte auf einem Firmengelände ein undichtes Ölfass festgestellt werden. Auslaufendes Öl gelangte in einen kleinen Bachlauf und verunreinigte das Wasser. Die Feuerwehr stoppte das Auslaufen und setzte mehrere Ölsperren in das Fließgewässer ein. Auch am Folgetag waren die Einatzkräfte noch mit der Ölbeseitigung beschäftigt. Ob die Gewässerverunreinigung ein strafrechtliches Nachspiel haben wird, werden die eingeleiteten Ermittlungen ergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell