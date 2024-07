Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer stürzt und verletzt sich

Schleusingen/Waldau (ots)

Am Samstag, dem 13.07.2024 gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Mopedfahrer verletzte. Der 20-jährige Fahrer fuhr von Steinbach in Richtung Waldau auf der Kreisstraße 519. In einer Rechtskurve kollidierte er mit der Leitplanke und stürzte, hierbei zog er sich Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus verbracht werden.

