LPI-SHL: Sturz verursacht

Meiningen (ots) - Am Donnerstag zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr parkte ein 51-Jähriger sein Auto auf dem Parkplatz Am Hölzlein in Dreißigacker. Als er zu seinem Opel zurückkam, stellte er tiefe Lackbeschädigungen im vorderen rechten Fahrzeugbereich fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle verlassen ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Am Opel des Geschädigten entstand ein Schaden von mindestens 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum ...

mehr