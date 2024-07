LPI-SHL: Unfallverursacher haut ab

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwochnachmittag, 14:30 Uhr bis Donnerstagmorgen, 06:00 Uhr, in den Speiseraum eines Seniorenheims in der Feldgasse in Zella-Mehlis. Dort öffneten sie gewaltsam den Bereich zum Kiosk und entwendeten dort neben Lebensmitteln, Getränken und Tabak im Wert von ca. 40 Euro auch Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro. Durch das Eindringen entstand zudem ein Sachschaden von fast 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum ...

