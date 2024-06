Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand in Alten- und Pflegeheim fordert zwei Menschenleben - Brandursache unklar

Oyten/Sagehorn (ots)

Bei einem Brand eines Alten- und Pflegeheimes an der Straße Am Moor sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Bewohnerinnen ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Stand erlitten zudem drei weitere Menschen schwere Verletzungen.

Kurz nach Mitternacht bemerkte eine Mitarbeiterin der Einrichtung eine Rauchentwicklung innerhalb des Gebäudes, woraufhin sie den Notruf wählte und dafür sorgte, dass die über 60 in dem Heim lebenden Menschen geweckt wurden.

Im Zuge der folgenden Evakuierung und Löscharbeiten befand sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften am Brandort, darunter über 100 Brandbekämpfer der umliegenden Feuerwehren, diverse Helferinnen und Helfer des DLRG sowie 29 Rettungswagen und sieben Notärzte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Ein Ausbreiten auf weitere Gebäudeteile konnte so verhindert werden. Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Nach derzeitigem Stand sind aufgrund des Brandes zwei Frauen im Alter von 89 und 95 Jahren verstorben.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Neben den Beamten des Polizeikommissariats Achim suchte bereits während der Löscharbeiten eine spezialisierte Tatortgruppe den Brandort auf. Am heutigen Tage werden die Ermittlungen zur Brandursache durch Brandermittler der Polizeiinspektion Verden/Osterholz fortgesetzt. Dafür haben die Ermittler vor Ort den Brandort bis auf Weiteres beschlagnahmt.

